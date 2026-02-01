António José Seguro emite nota de pesar pelo falecimento de Pedro Diniz

O candidato presidencial António José Seguro emitiu, esta noite, uma nota de pesar pelo falecimento do socialista madeirense Pedro Diniz, que faleceu neste domingo.

"Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento do falecimento de Pedro Diniz. Pedro Diniz integrava a Comissão de Honra da minha candidatura à Presidência da República, gesto que guardo com reconhecimento e gratidão. A sua participação reflectia um compromisso genuíno com a democracia, com o debate cívico e com a construção de um país mais justo e solidário", lê-se na mensagem.

A nota de Seguro prossegue: "Neste momento de dor, presto homenagem ao cidadão atento, disponível e empenhado que foi, e recordo o seu contributo como expressão de uma política feita com sentido de responsabilidade e humanidade. À sua família, amigos e a todos os que com ele partilharam a vida e os afetos, apresento as minhas mais sentidas condolências".