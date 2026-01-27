OCM manifesta pesar pela morte de António Chaínho

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) manifesta pesar pelo falecimento do músico da guitarra portuguesa e compositor António Chaínho, esta terça-feira, 27 de Janeiro, dia em que completaria 88 anos.

Através de uma publicação nas redes sociais, a OCM refere que teve "a honra de actuar com o guitarrista António Chaínho por várias ocasiões em concertos memoráveis e com muito carinho o recordaremos", dizendo que o artista foi "sempre de uma cultura e educação elevadas, fazendo do momento de partilha musical um momento profundamente genuíno e humano."

"Deixamos aqui uma mensagem sentida à família e aos amigos mais próximos, o seu legado nunca será esquecido pelo artista e o compositor, por ter levado o bom nome de Portugal aos vários pontos do globo, contribuindo na expansão da cultura portuguesa e da sua História", lê-se na publicação.