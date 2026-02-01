JPP manifesta pesar pela morte do socialista Pedro Diniz

O JPP manifestou, através de comunicado, o profundo pesar pelo falecimento de Pedro Diniz, candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz pelo PS nas eleições autárquicas de Outubro de 2025.

PS lamenta morte de Pedro Diniz, ex-candidato à Câmara de Santa Cruz O PS, através de comunicado, manifestou o seu pesar pelo falecimento de Pedro Diniz, que foi candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz nas eleições autárquicas do passado mês de Outubro. Actualmente, era membro da Comissão Regional do PS-M, foi deputado municipal e membro da Comissão Política Concelhia de Santa Cruz, tendo sido coordenador da secção do PS-Caniço.

"Ao longo do seu percurso político e cívico, Pedro Diniz desempenhou diversas funções públicas, evidenciando uma forte dedicação à causa pública e à participação democrática", aponta o partido.

"Neste momento de luto, o Juntos pelo Povo endereça à família, amigos e a todos os que com ele privaram as mais sentidas condolências", termina.