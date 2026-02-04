Antigo líder parlamentar do CDS-PP Nogueira de Brito morre aos 88 anos

O CDS-PP anunciou hoje a morte do militante, dirigente, deputado e antigo líder parlamentar José Luís Nogueira de Brito, aos 88 anos, considerando que a democracia ficou mais pobre.

"José Luís Nogueira de Brito é uma das grandes referências do CDS-PP, da democracia portuguesa e de Portugal", assinalou o partido, numa nota de pesar.

Endereçando os pêsames à família de Nogueira de Brito, que referiu ser a prioridade da sua vida, o CDS-PP frisou que o ex-deputado deixa "um legado único de humanismo e personalismo".

"Foi durante toda sua vida, pessoal e política, um exemplo de decência, integridade, humanismo e elevação, com uma entrega total aos valores da democracia cristã, ao serviço público e aos portugueses, tendo sido um dos mais brilhantes e notáveis tribunos do CDS-PP na Assembleia da República", apontou.

Licenciado em Direito, Nogueira de Brito foi deputado à Assembleia da República por Braga, presidente da Comissão de Saúde, Segurança Social e Família e presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP.

Além disso, foi ainda vice-presidente da Comissão Política e presidente do Conselho Nacional do CDS-PP.