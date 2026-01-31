CDS promove ciclo de formação com mais de 50 autarcas

O CDS-PP Madeira deu início, este sábado, dia 31 de Janeiro, a um ciclo de acções de formação autárquica, que irá prolongar-se ao longo de todo o ano. A iniciativa destina-se a todos os autarcas do partida e contou, neste primeiro momento, com a presença de mais de 50 eleitos locais.

Na abertura da formação, o vice-presidente do CDS-PP Madeira, Pedro Pereira, sublinhou a importância estratégica do poder local para o partido, evocando Adelino Amaro da Costa ao afirmar que “as autarquias estão para o CDS como os sindicatos estão para os partidos de esquerda”. O dirigente centrista explicou que o objectivo central destas ações é "reforçar a qualidade da atuação dos autarcas do partido na defesa das populações".

Pedro Pereira destacou ainda os resultados alcançados pelo CDS-PP nas últimas eleições autárquicas, recordando que o partido elegeu mais de uma centena de autarcas em toda a Região Autónoma da Madeira, um número superior ao registado em 2021.

Actualmente, o CDS-PP preside a seis juntas de freguesia e voltou a conquistar a Câmara Municipal de Santana, com um resultado eleitoral superior ao obtido nas anteriores autárquicas.

Segundo o vice-presidente do partido, "é no poder local que são tomadas muitas das decisões com maior impacto positivo na vida das populações, beneficiando da proximidade entre eleitos e eleitores". Para Pedro Pereira é a conjugação dessa proximidade com mais conhecimento e maior capacidade de intervenção que "permitirá alcançar melhores resultados para os cidadãos".

O dirigente reafirmou ainda o compromisso dos autarcas do CDS-PP com a proximidade às populações ao longo de todo o mandato, com a formação contínua e com os valores da democracia-cristã, sublinhando a importância da verdade e da responsabilidade política na resposta aos problemas do quotidiano.

Pedro Pereira referiu ainda que o CDS-PP Madeira pretende aproveitar o actual ciclo político, "que se espera de maior estabilidade após um período marcado por eleições sucessivas", para reforçar o trabalho de implantação local e regional, tendo os autarcas como “linha da frente” desse esforço.

O partido ambiciona, segundo o dirigente, "voltar a estar fortemente presente em todas as freguesias e concelhos da Madeira e do Porto Santo".