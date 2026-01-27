Guitarrista António Chainho morre aos 88 anos
O músico e compositor António Chainho morreu hoje na sua residência em Alfragide, nos arredores de Lisboa, no dia em que completaria 88 anos, disse à Lusa o seu agente artístico.
O "mestre da guitarra portuguesa", como era referido pela crítica especializada internacional, encerrou a carreira de 60 anos em setembro de 2024, tendo nesse ano editado o derradeiro álbum, "O Abraço da Guitarra", no qual homenageou os que através da rádio foram os seus mestres.
António Chainho nasceu em S. Francisco da Serra, no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, a 27 de janeiro de 1938, e começou a tocar no meio fadista na década de 1960.
A carreira de António Chainho conta com sete álbuns editados em nome próprio e um DVD, "Ao vivo no CCB", e a partilha de interpretações com nomes como Fernando Alvim, que foi viola de Carlos Paredes durante mais de 25 anos, Gal Costa, Fafá de Belém, María Dolores Pradera, José Carreras, Adriana Calcanhotto, Saki Kubota, Elba Ramalho, Sonia Shirsat, Remo Fernandes, Hélder Moutinho, Rui Veloso, Paulo de Carvalho e Nina Miranda, entre outros.
Em finais da década de 1970, começou a preocupar-se com a necessidade de um curso de guitarra portuguesa para novos instrumentistas, que viria a concretizar décadas depois, com a abertura do ensino da guitarra portuguesa no Museu do Fado, em Lisboa, e numa escola, com o seu nome, em Santiago do Cacém, seu concelho natal, em 2005.
Em 2022, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou António Chainho com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, que distingue os que prestaram "serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores".