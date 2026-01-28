Tons neutros e conforto entre as tendências de decoração para 2026

Em 2026, as tendências de decoração vão privilegiar espaços de conforto, materiais genuínos e texturas naturais que contribuam para ambientes que convidam a relaxar. As cores vão seguir a mesma lógica e abrir caminho para os tons suaves, luminosos e acolhedores. Não é coincidência o facto de a Cor Pantone do Ano ser a ‘Cloud Dancer’, um branco que transmite serenidade e conforto.

Neste contexto de bem-estar, para quem gosta de receber a família e amigos em casa ou para aqueles que não dispensam uma boa maratona de séries, o sofá é um elemento importante numa sala de estar. Pode ser lugar de conforto e descanso, mas também de convívio e gargalhadas. É com esta premissa que a Decoreve apresenta esta semana um modelo de linhas clássicas e intemporais, desenhado para se integrar em diferentes estilos de decoração.

Revestido com um tecido de qualidade, resistente, suave ao toque e fácil de limpar, este sofá é uma peça marcante e, sem dúvida, o protagonista de muitas salas. A chaise longue traz-lhe versatilidade e permite momentos de maior descontração, enquanto os pés metálicos, com acabamento cromado preto, acrescentam um apontamento de sofisticação.

A Decoreve trabalha exclusivamente com fornecedores que dão prioridade às matérias-primas de excelência. O resultado? Um sofá que mantém a forma e o conforto durante muitos anos, mesmo com uso diário.

Descubra a Decoreve e deixe-se inspirar. Porque cada casa merece ser um verdadeiro lar.

