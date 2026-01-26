Férias 2026

Prepare-se para uma viagem absolutamente inesquecível a um dos destinos mais fascinantes da Ásia, o Sri Lanka.

Neste circuito cuidadosamente desenhado vai descobrir os grandes tesouros do antigo Ceilão: desde as impressionantes grutas sagradas de Dambulla e a mítica Rocha de Sigiriya, passando pelas antigas capitais reais como Polonnaruwa e Kandy, até às verdes colinas de Nuwara Eliya, onde nascem alguns dos melhores chás do mundo.

A viagem leva-o também por uma das mais belas rotas de comboio do planeta, por cascatas, miradouros icónicos e até a um emocionante safari no Parque Nacional de Yala, onde terá a oportunidade de observar elefantes, leopardos e muitos outros animais no seu habitat natural.

O circuito termina na costa sul, entre tradições piscatórias, fortalezas coloniais e cidades históricas como Galle, sem esquecer a vibrante capital Colombo, onde o passado e o presente convivem lado a lado.

Um programa completo, rico em cultura, natureza, história e experiências autênticas, pensado para quem quer conhecer o verdadeiro Sri Lanka de forma confortável, segura e acompanhada por guias locais especializados.

Se procura uma viagem exótica, intensa e memorável, este é o destino certo.

Sri Lanka | Circuito O Melhor do Sri Lanka

Programa de 7 Noites – desde 2 430€

Partidas: Lisboa

Datas: 1 de Maio; 6 de Junho; 5 de Setembro; 4 de Outubro, 28 de Novembro 2026

Itinerário: Colombo, Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Nanu Oya, Nuwara Eliya, Ella, Yala, Koggala, Galle, Bentota, Colombo

O preço é desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui voo regular Emirates (via Dubai), mala de porão, todos os transferes indicados no itinerário, 7 noites de estadia em hotéis de 4 e 5 estrelas em quarto standard com pequeno-almoço, 14 refeições, circuito em viatura de turismo conforme o itinerário e número de passageiros confirmados, acompanhamento de guia local de língua espanhola, durante as visitas, visitas e entradas conforme itinerário, taxas de aviação, sujeitas a alteração e Seguro Multiviagens Plus.

Não inclui voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, gratificações, visto de entrada, extras de carácter pessoal e serviços não especificados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade deste programa estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @Adobestock