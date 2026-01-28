Governo garante execução de mais de 500 vagas em lares

O presidente do Governo Regional reconheceu que o prazo imposto pelo Plano de Recuperação e Resiliência, com término no final de Agosto, é particularmente exigente, mas garantiu que a Região tem feito “um esforço muito significativo” para assegurar que as obras sociais ficam concluídas e executadas dentro desse calendário.

Em declarações durante uma visita às obras do novo lar e creche da Ponta Delgada, Miguel Albuquerque sublinhou que vários projectos estão a correr de forma positiva, apontando como exemplos a Santa Casa da Misericórdia do Funchal, com 115 vagas, bem como intervenções já concluídas com 44 quartos na Rua Doutor Luís de Freitas Branco e no Porto Santo, na instituição de Nossa Senhora da Piedade.

O governante referiu ainda que outras obras, como as de Machico e do Carmo, avançam para a fase final, sendo que nesta última a capacidade será alargada para 160 camas. Acresce a recente ampliação da estrutura da Eira, onde foi possível criar mais 20 vagas através da reorganização funcional dos espaços.

Apesar dos resultados, Miguel Albuquerque admitiu que nem todos os projectos têm evoluído ao mesmo ritmo, citando casos em que os processos começaram mais tarde ou enfrentam entraves burocráticos.

A dificuldade em encontrar empresas de construção civil disponíveis e o aumento acentuado do preço dos materiais são apontados como factores determinantes. Ainda assim, garantiu que estão em execução investimentos que ultrapassam as 500 vagas em lares na Região.