Liga Portuguesa Contra o Cancro apresenta livro sobre cancro da mama na ALRAM

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove, esta sexta-feira, às 16h30, no Espaço IDEIA da Assembleia Legislativa da Madeira, a sessão de apresentação do livro 'Mapa do Peito – Uma bússola para quem vive o cancro da mama, por dentro ou por perto'.

De acordo com a nota remetida, a obra surge "como um instrumento de informação, apoio e reflexão, dirigido não apenas às pessoas diagnosticadas com cancro da mama, mas também a familiares, cuidadores, amigos e todos aqueles que acompanham esta realidade".

O livro propõe uma abordagem sensível, esclarecedora e humanizada, contribuindo para uma maior literacia em saúde e para o combate ao estigma associado à doença.

A iniciativa enquadra-se na missão da Liga Portuguesa Contra o Cancro de promover a prevenção, o apoio ao doente oncológico e a sensibilização da sociedade, reforçando a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento informado e do suporte emocional.

A sessão contará com a presença de representantes institucionais, profissionais de saúde, voluntários e público em geral, constituindo um momento de partilha, diálogo e consciencialização sobre o cancro da mama.