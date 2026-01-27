PSD/M congratula Associação de Ginástica da Madeira pelos seus 25 anos

O Grupo Parlamentar do PSD apresentou, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um Voto de Congratulação pelo 25.º aniversário da Associação de Ginástica da Madeira (AGIM), com vista a assinalar "um percurso de referência no desenvolvimento, afirmação e projecção da ginástica na Região".

Em nota emitida, o grupo parlamentar lembra que, fundada a 25 de Janeiro de 2001, "a AGIM consolidou, ao longo de um quarto de século, uma estrutura sólida e reconhecida a nível nacional e internacional, formando atletas de excelência e contribuindo para a afirmação da Madeira no panorama desportivo português".

Ao longo destes 25 anos, a Associação tem sido responsável pela conquista de múltiplos títulos nacionais, pela presença de ginastas madeirenses em competições internacionais de elevado prestígio, incluindo Campeonatos da Europa, do Mundo e Jogos Olímpicos, e pela organização regular de provas regionais, nacionais e internacionais, que mobilizam centenas de atletas e projetam a Região além-fronteiras. Grupo Parlamentar do PSD Madeira

Com este Voto de Congratulação, o Grupo Parlamentar do PSD/M pretende reconhecer publicamente o contributo da Associação de Ginástica da Madeira para o desenvolvimento do desporto regional, para a formação de jovens atletas e para a projeção positiva da Região Autónoma da Madeira no contexto nacional e internacional.