Associação de Ginástica da Madeira distinguiu atletas

A Associação de Ginástica da Madeira distinguiu, ontem, no âmbito das comemorações dos seus 25 anos, os atletas madeirenses que se distinguiram nas diferentes modalidades da Ginástica.

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia destacou a "dedicação, excelência e compromisso" com que esta associação de tem dedicado ao desenvolvimento desportivo e humano da Região.

Elsa Fernandes salientou que "a ginástica ensina valores fundamentais como a disciplina, o respeito, o trabalho em equipa e a superação dos próprios limites", notando que tais valores estão "profundamente alinhados com a missão da Educação".

"A Associação de Ginástica da Madeira tem sido, ao longo destes anos, uma referência no panorama desportivo regional, nacional e internacional, promovendo a prática regular da actividade física, descobrindo talentos, formando treinadores e levando o nome da Madeira além-fronteiras", sustentou a governante no seu discurso, evidenciando o "impacto social" da sua acção.

"O Governo Regional da Madeira reconhece e valoriza profundamente este trabalho. A Educação e o Desporto caminham lado a lado na construção de uma sociedade mais saudável, mais equilibrada e mais preparada para os desafios do futuro", disse Elsa Fernandes.

Confira aqui a lista dos distinguidos nos Prémios AGIM 2024/2025:

Ginasta Revelação

Rítmica: Joana Silva (Garachico)

Aeróbica: Gionanna Morais (Jovens Caniçalenses)

Acrobática - trio: Eduarda Cardoso, Juliana Aveiro, Júlia Figueira (CE Santa Cruz)

Trampolins – TRI: Ana Isabel Salgado (CTM Ponta do Sol)

Trampolins – DMT: Sabrina Andrade (CTM Ponta do Sol)

Ginasta do Ano

Ginástica Rítmica: Bruna Coutinho (Marítimo)

Ginástica Artística Masculina: João Miguel Camacho (Nacional)

Ginástica Artística Feminina: Branca Aguiar (Nacional)

Ginástica Aeróbica: Francisca Alves (Jovens Caniçalenses)

Ginástica Aeróbica – par feminino: Kátia Veloza e Kiana Velosa (Jovens Caniçalenses)

Ginástica Acrobática – par feminino: Benedita Sousa e Maria Fiqueli (CE Santa Cruz)

Trampolins - TRI: Miya Neves (CTM Ponta do Sol)

Trampolins – DMT: Matilde Jesus (CTM Ponta do Sol)

Grupo do Ano

Ginástica para Todos – GPT (pequeno grupo) CD Garachico

Ginástica para Todos – GPT (grande grupo) CDEBS Santa Cruz

Prémio 25 Anos AGIM

Vera Alves

João Correia

Ana Luísa Correia

Filipe Besugo

Jéssica Jardim

Edmundo Silva

ADCT Sweetdancers

AD Porto da Cruz

AG Jovens Caniçalenses

Associação ONE

CDEBS Santa Cruz

CD Garachico

CD Nacional

CDR Santanense

CS Marítimo

CTM Ponta do Sol