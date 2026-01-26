Associação de Ginástica da Madeira distinguiu atletas
A Associação de Ginástica da Madeira distinguiu, ontem, no âmbito das comemorações dos seus 25 anos, os atletas madeirenses que se distinguiram nas diferentes modalidades da Ginástica.
A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia destacou a "dedicação, excelência e compromisso" com que esta associação de tem dedicado ao desenvolvimento desportivo e humano da Região.
Elsa Fernandes salientou que "a ginástica ensina valores fundamentais como a disciplina, o respeito, o trabalho em equipa e a superação dos próprios limites", notando que tais valores estão "profundamente alinhados com a missão da Educação".
"A Associação de Ginástica da Madeira tem sido, ao longo destes anos, uma referência no panorama desportivo regional, nacional e internacional, promovendo a prática regular da actividade física, descobrindo talentos, formando treinadores e levando o nome da Madeira além-fronteiras", sustentou a governante no seu discurso, evidenciando o "impacto social" da sua acção.
"O Governo Regional da Madeira reconhece e valoriza profundamente este trabalho. A Educação e o Desporto caminham lado a lado na construção de uma sociedade mais saudável, mais equilibrada e mais preparada para os desafios do futuro", disse Elsa Fernandes.
Confira aqui a lista dos distinguidos nos Prémios AGIM 2024/2025:
Ginasta Revelação
Rítmica: Joana Silva (Garachico)
Aeróbica: Gionanna Morais (Jovens Caniçalenses)
Acrobática - trio: Eduarda Cardoso, Juliana Aveiro, Júlia Figueira (CE Santa Cruz)
Trampolins – TRI: Ana Isabel Salgado (CTM Ponta do Sol)
Trampolins – DMT: Sabrina Andrade (CTM Ponta do Sol)
Ginasta do Ano
Ginástica Rítmica: Bruna Coutinho (Marítimo)
Ginástica Artística Masculina: João Miguel Camacho (Nacional)
Ginástica Artística Feminina: Branca Aguiar (Nacional)
Ginástica Aeróbica: Francisca Alves (Jovens Caniçalenses)
Ginástica Aeróbica – par feminino: Kátia Veloza e Kiana Velosa (Jovens Caniçalenses)
Ginástica Acrobática – par feminino: Benedita Sousa e Maria Fiqueli (CE Santa Cruz)
Trampolins - TRI: Miya Neves (CTM Ponta do Sol)
Trampolins – DMT: Matilde Jesus (CTM Ponta do Sol)
Grupo do Ano
Ginástica para Todos – GPT (pequeno grupo) CD Garachico
Ginástica para Todos – GPT (grande grupo) CDEBS Santa Cruz
Prémio 25 Anos AGIM
Vera Alves
João Correia
Ana Luísa Correia
Filipe Besugo
Jéssica Jardim
Edmundo Silva
ADCT Sweetdancers
AD Porto da Cruz
AG Jovens Caniçalenses
Associação ONE
CDEBS Santa Cruz
CD Garachico
CD Nacional
CDR Santanense
CS Marítimo
CTM Ponta do Sol