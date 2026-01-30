Pescadores do Caniçal reforçam competências com formação em segurança

28 pescadores do Caniçal estão agora habilitados com formação de segurança básica, após terem frequentado 66 horas de formação do curso ministrado pela Escola Formação Náutica Recreio Radar Virtual.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve, esta tarde, no Caniçal para entregar os certificados aos 28 formandos, que a partir de agora reúnem os requisitos básicos para o exercício da actividade.

Para quem ainda não realizou esta formação ou precisa de realizar a actualização exigida por lei, é importante sensibilizar que, dentro de um ano, ela será requisito obrigatório para quem exerce todo o tipo de função ou actividade em qualquer tipo de embarcação Nuno Maciel, secretário regional de Agricultura e Pescas

Neste caso particular, a acção formativa dirigiu-se a pescadores do Caniçal, e procurou, também, dar resposta a pessoas com habilidade da pesca, mas sem formação inscrita no centro de emprego.

"As pessoas que vão trabalhar no meio marítimo precisam de ter as condições e os conhecimentos essenciais nesta actividade, principalmente no que diz respeito a técnicas de navegação, manobra de embarcações, segurança a bordo e interpretação da meteorologia marítima", avançou o Secretário Regional de Agricultura e Pescas. "Sendo que para os que já dispõem de conhecimentos básicos e experiência de mar, esta é sempre uma oportunidade importante para actualizarem os seus conhecimentos”, adiantou.

A pertinência e importância desta formação na comunidade local, fizeram com que o secretário regional de Agricultura e Pescas enaltecesse o trabalho da Escola Formação Náutica Recreio Radar Virtual e da Casa do Povo do Caniçal, "uma vez que são acções como esta que justificam aos apoios dados pelo Governo Regional, porque respondem às necessidades reais da população, proporcionando, neste caso, novas competências a quem do mar faz a sua principal actividade".

A formação, realizada em parceria com a Casa do Povo do Caniçal e a ACOPRAMA (Associação de Casas do Povo da RAM), foi financiada pelo Programa MAR2030, através do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA), sendo um dos requisitos para garantir acesso à cédula marítima, emitida pela Capitania do Porto do Funchal.

Os pescadores tiveram aulas de técnicas de sobrevivência pessoal, prevenção e combate a incêndio, técnicas elementares de primeiros socorros e segurança pessoal e responsabilidade social.

A próxima formação de segurança básica deverá acontecer em Câmara de Lobos, direcionada para os pescadores locais.