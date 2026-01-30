'Mapa do Peito' apresentado como guia para o cancro da mama

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) acolheu, esta sexta-feira, 30 de Janeiro, a apresentação do livro 'Mapa do Peito – Uma bússola para quem vive o cancro da mama, por dentro ou por perto', uma obra, da autoria da psicóloga Carole Neves, do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

O evento, promovido pela LPCC-Madeira, reuniu, no Espaço IDEIA da Assembleia, diversas entidades dos sectores da Saúde, da Solidariedade Social, da Cidadania e da Inclusão, bem como uma significativa representação de voluntários da instituição.

Em representação do presidente do Governo Regional, esteve presente a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que classificou a obra como "um livro necessário, porque ilumina um percurso difícil e recorda que ninguém enfrenta o cancro da mama sozinho.

Recorrendo a uma metáfora, a governante enalteceu a escolha do título, sublinhando o seu simbolismo. "Um mapa orienta quando o território é desconhecido. Uma bússola não elimina as tempestades, mas ajuda-nos a não perder o norte. É isso que esta obra oferece: orientação, clareza e companhia", referiu.

Paula Margarido destacou ainda a dimensão humana do combate à doença, salientando que "cuidar é mais do que um ato técnico; é presença, é responsabilidade partilhada, é dizer a quem sofre: ‘não estás só’".

Nesse contexto, reconheceu o papel fundamental dos voluntários da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que qualificou como "verdadeiros heróis", pelo seu altruísmo, dedicação e pelo testemunho de resiliência e esperança que representam para todos os que enfrentam uma doença oncológica. "A todos vós, o nosso profundo agradecimento pelo contributo e pelo apoio incansável prestado aos doentes e às suas famílias. Estou certa de que muitas vidas foram transformadas pelo vosso imprescindível acompanhamento", acrescentou.

A secretária regional reforçou também a importância da prevenção, definindo-a como "informar, educar, combater o estigma e promover hábitos de vida saudáveis", mas igualmente como "construir uma sociedade que acompanha, respeita e dignifica cada pessoa em todas as fases da vida".

Recordou, por fim, a parceria sólida entre a Secretaria Regional e a LPCC, que tem dado origem a iniciativas de relevante impacto social, como o Outubro Rosa, integrado no IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Activa, reforçando a aposta no diagnóstico precoce, e reiterou o compromisso do Governo Regiona. "Este ‘Mapa do Peito’ é uma luz acesa para quem atravessa a incerteza. Este Executivo mantém-se firmemente comprometido com ações concretas de apoio, prevenção e sensibilização".

Rubina Leal sublinha importância da prevenção

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira destacou a importância da prevenção e da promoção da saúde como pilares fundamentais para aumentar a longevidade e melhorar a qualidade de vida, sublinhando que a actuação antecipada permite reduzir custos médicos, diminuir taxas de mortalidade e evitar complicações futuras. Defendeu uma aposta clara na prevenção primária e secundária, reforçando a necessidade de evitar a doença sempre que possível e de promover o diagnóstico precoce.

Rubina Leal salientou também o papel essencial da literacia em saúde, defendendo um modelo colaborativo onde o cidadão assume um papel activo na gestão da sua saúde. Referiu dados do European Health Literacy Survey, que indicam que cerca de metade da população portuguesa apresenta níveis problemáticos ou inadequados de literacia em saúde, reforçando a urgência de investir na consciencialização e capacitação dos cidadãos.

A Presidente reconheceu ainda o papel relevante da Liga Portuguesa Contra o Cancro na Região, através de acções de proximidade junto dos municípios, profissionais de saúde e doentes, incluindo iniciativas desenvolvidas em parceria com a Assembleia Legislativa.

Na parte final da intervenção, deixou uma palavra de apreço à autora do livro, Carole Neves, destacando a obra como um testemunho de resiliência, partilha e esperança, capaz de servir de instrumento de apoio a mulheres que enfrentam o cancro da mama, sublinhando a convicção de que o sofrimento pode transformar-se em aprendizagem.