Três navios de cruzeiro trazem cerca de 13 mil passageiros ao Funchal esta segunda-feira
Os três navios que hoje devem presença no porto do Funchal - o AIDAcosma, o Azura e o Mein Schiff Relax - movimentam cerca de 13 mil passageiros.
O AIDAcosma, de acordo com a Administração dos Portos da Madeira (APRAM), trouxe 5.879 passageiros e 1.415 tripulantes a bordo. O navio, que vem agenciado pela Blatas, entrou na baía da cidade pelas 6 horas proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, e parte às 22h30 horas para Santa Cruz de Tenerife.
Pelas 7 horas da manhã chegou o Azura, igualmente agenciado pela Blatas. A transportar 4.158 pessoas (2.990 passageiros e 1.168 tripulantes), o navio veio de Tenerife e fica na Madeira até às 22 horas, seguindo depois para Las Palmas.
Às 23 horas és esperado o Mein Schiff Relax, que traz 5.397 pessoas (3.943 passageiros e 1.454 tripulantes), que irão passar a noite na Madeira. Partem amanhã, às 18 horas.
Nota ainda, para a chegada do mega-iate Renaissance, com chegada prevista às 22 horas.
Acrescenta a APRAM que "toda esta operação, movimentou ao longo do dia 63 táxis, além de 74 viaturas pesadas e 65 ligeiras".
Amanhã, a Madeira recebe a visita do AIDAluna e do Mein Schiff 7.