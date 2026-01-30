5.400 de baixa por mês

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 30 de Janeiro, dá conta que o número de beneficiários do subsídio de doença aumentou 11,2% em 2025, ano em que a despesa total da Segurança Social subiu para os 66 milhões de euros.

Veículos de profundidade testados na Escócia

Descubra que os equipamentos da ARDITI estão a enfrentar as condições do lago Ness. O tempo e dificuldades no fornecimento de material adiaram a entrega para Junho.

Produção de lixo duplicou numa década

Nesta edição revelamos que os resíduos urbanos atingem máximo histórico e deposição de inertes na Meia Serra cresceu 1.400%.

Detido condutor que fugiu à PSP na Cancela

Saiba que o indivíduo tem processos pendentes por furto, tráfico de droga e violação. Recluso arrisca pena longa por vender droga na cadeia.

Fique também a saber que a Câmara Municipal do Funchal passa a atribuir apoios para quatro anos.

