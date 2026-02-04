Custos dos medicamentos a subir e mortalidade no cancro a descer em destaque na imprensa
Bom dia. Na imprensa desta quarta-feira, 4 de Fevereiro de 2026, há dois temas em destaque, a tempestade e a doença. A começar, o balanço da tempestade Kristin e o que vem por aí. O tema que pode chamar maior atenção é o aumento significativo do custo dos medicamentos para o cancro e, ao mesmo tempo, a queda da taxa de mortalidade desta doença...
Na revista Sábado:
- "Investigação. A teia de negócios do cunhado do ministro"
- "Caso com a irmã de Leitão Amaro, Ricardo Machado é dono de uma das maiores herdades privadas de Portugal. Procuradoria de Angola pediu a sua constituição como arguido por burla qualificada"
- "O esquema de corrupção julgado nos Estados Unidos, a amizade e as escutas com Álvaro Sobrinho"
- "Reportagem com os candidatos presidenciais. Os gritos de 'fascista' a André Ventura e os abraços de Seguro"
- "Os 10 projetos de extrema-direita em Portugal. Neonazis da Alemanha, Rússia e EUA financiavam grupo 1143"
- "Mortes e maus tratos. Nos centros de detenção do ICE, a mais polémica polícia americana"
- "Igreja atrasa pagamentos às vítimas de abuso sexual"
No Correio da Manhã:
- "Acionamento às 'pinguinhas'. Proteção civil ignora militares na tragédia"
- "Ex-autarca do Fundão vai liderar equipa de seis pessoas e com salário próximo do ordenado do primeiro-ministro"
- "Segurança Social. Reformas com alívio no IRS pagas sexta-feira"
- "Queluz. Condutor de Porsche abatido com tiros de pistola-metralhadora"
- "Crime passional. Homicida em fuga preso a caminho do Algarve"
- "Suspeitas de burla. Angola quer cunhado de Leitão Amaro arguido"
- "FC Porto. Opções de Farioli geram criticas nos portistas"
- "Futebol. Derrota no dragão relança campeonato"
- "Sporting. Leão poupa na Taça para atacar clássico"
- "Benfica. Mourinho abdica de reforço e aposta em Anísio"
No Público:
- "Custo dos medicamentos para cancro nos hospitais subiu 74% em cinco anos"
- "Sondagem. Seguro perde embalo mas segue muito à frente de Ventura"
- "Depressão Kristin. Ao fim de uma semana, o músculo industrial de Leiria recomeça a mexer-se"
- "OE2025. Receitas fiscais cresceram mais do que a economia"
- "EUA. Trump quer 'nacionalizar' processo eleitoral"
- "Protocolo. 250 obras da coleção Ellipse cedidas ao MAC/CCB"
No Jornal de Notícias:
- "Ministério Público sem condições para controlar casos de corrupção no PRR"
- "Uma semana sem casa, sem água e sem luz"
- "Violência. Disparam denúncias de extorsão sexual sobre homens"
- "Sentença. Lidl terá de indemnizar funcionário despedido por uso de droga"
- "Matosinhos. Lar para deficientes tem 430 pessoas em espera"
- "Linha do Douro. Passe mais caro para comboios urbanos"
- "Porto. Coliseu traz a agenda mais densa de sempre"
- "Grammys. Ousadia de Chapelle Roan com toque português"
- "Liga. Primeira derrota dos dragões aquece luta pelo título"
No Diário de Notícias:
- "Portugal reduz taxa de mortalidade no cancro"
- "Mau tempo. Tormenta pode cortar crescimento da economia para metade já em 2026. Tempestade impede descargas de navios e coloca pressão no sistema nacional de gás"
- "'Falar em recuperação de solos é falar de um horizonte de séculos', diz especialista João Joanaz de Melo"
- "Reportagem em Alcácer do Sal. 'Nós temos cheias, mas aqueles desgraçados de Leiria nem telhado têm para dormir'"
- "Alfredo Barroso e José Ribeiro e Castro. Estiveram em lados opostos nas presidenciais de 1986 e sublinham diferenças para 2026"
- "Ucrânia. Trabalhos dos negociadores de Kiev será 'ajustado' após ataque russo"
- "Médio Oriente. Tensão entre EUA e Irão sobe com abate de 'drone' antes de reunião entre os dois países"
- "Pedro Caldeira Cabral. 'A música não tem fronteiras. Recebemos influências de vários países'"
- "Susan Sontag. Elogio do silêncio e dos livros"
- "Filipe Çelikkaya. 'A Liga dos EUA está num nível fantástico de competição e qualidade'"
No Negócios:
- "Dividendos da Galp são dos mais protegidos da queda do petróleo"
- "Como os EUA fizeram a Europa acelerar acordos adormecidos"
- "Depressão Kristin. Dinheiro chega às empresas dia 9"
- "Segurança Social. Relatório sobre pensões antecipadas por divulgar"
- "Turismo. Vila Galé tem seis hotéis para abrir no Brasil até 2028"
- "Sustentabilidade 2030. Nuno Comando. Diretor da Casa do Impacto. 'Temos muitos empreendedores estrangeiros'"
No O Jornal Económico:
- "Há 'balão de oxigénio' no PPR para a tempestade"
- "Baixa de tarifas dos EUA à Índia tira pressão ao têxtil europeu"
- "Indústria automóvel tenta salvar equipamentos"
- "Banco de Fomento lança duas linhas de apoio às empresas"
- "Brasil impulsiona Vila Galé. Receitas subiram 15% para 321 milhões"
- "Bancos reduzem juros no crédito a empresas e antecipam maior procura em 2026"
- "Rendas das casas descem 1,9% no último ano. Estão em queda há quase três meses"
- "Da Louis Vuitton à Dior. Marcas de luxo rendem-se ao futebol"
No Record:
- "Sporting. Confidencial. Sporting aceitou negociar Hjulmand por 40 MEuro mais bónus no verão"
- "Como Marikanis bloqueou André Luiz no Benfica"
- "Sporting. Bragança espreita o onze"
- "Benfica. Aursnes volta à seleção. 'Um Mundial é grandioso'"
- "FC Porto. Farioli questionado. Após primeira derrota na Liga"
- "Futsal. França-Portugal. Final do Europeu na mira"
No O Jogo:
- "FC Porto. Sem dramas. Farioli falou aos jogadores no balneário e quer toda a energia canalizada para o clássico de segunda-feira"
- "25 milhões. Kiwior e Moffi podem ser um grande investimento no verão"
- "Martim Fernandes agrava lesão e está em dúvida"
- "Sporting. O fim anunciado da dupla do miolo. Hjulmand é muito pretendido e Morita termina contrato"
- "Taça: João Virgínia titular frente ao Aves SAD"
- "Benfica. Resink é alvo para 2026/27"
- "Mourinho bloqueou saída de Schjelderup para o Maiorca"
- "Aursnes decide regressar à seleção da Noruega"
- "Braga. Zalazar, Horta e Pau Victor embalam equipa. Trio maravilha arrasa defesas"
- "I Liga. Santa Clara: Petit apresentado. V. Guimarães: Camara recusou Al Ittihad. Casa Pia: Galatasaray desviou Renato Nhaga"
- "Taça de Portugal. Fafe-Torreense. Primeiro duelo no Jamor"
- "Andebol. Entrevista. Miguel Neves brilhou no Euro. 'Noruega foi um trampolim'"
- "Futsal. Seleção ao ataque das meias-finais"
E no A Bola:
- "Fartura de talento. Concorrência ao rubro para o onze do Benfica"
- "Contratações de inverno cirúrgicas, recuperação de lesões e afirmação de alguns jogadores dão boas dores de cabeça a Mourinho para o resto da época"
- "Sporting. O futuro sem Hjulmand"
- "Bruno Sá vai ser candidato à presidência"
- "FC Porto. Adeptos ajudam a motivar o grupo após derrota"
- "Europeu de futsal. França-Portugal. 19h30. Seleção com olhos na final"