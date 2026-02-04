Custos dos medicamentos a subir e mortalidade no cancro a descer em destaque na imprensa

Bom dia. Na imprensa desta quarta-feira, 4 de Fevereiro de 2026, há dois temas em destaque, a tempestade e a doença. A começar, o balanço da tempestade Kristin e o que vem por aí. O tema que pode chamar maior atenção é o aumento significativo do custo dos medicamentos para o cancro e, ao mesmo tempo, a queda da taxa de mortalidade desta doença...

Na revista Sábado:

- "Investigação. A teia de negócios do cunhado do ministro"

- "Caso com a irmã de Leitão Amaro, Ricardo Machado é dono de uma das maiores herdades privadas de Portugal. Procuradoria de Angola pediu a sua constituição como arguido por burla qualificada"

- "O esquema de corrupção julgado nos Estados Unidos, a amizade e as escutas com Álvaro Sobrinho"

- "Reportagem com os candidatos presidenciais. Os gritos de 'fascista' a André Ventura e os abraços de Seguro"

- "Os 10 projetos de extrema-direita em Portugal. Neonazis da Alemanha, Rússia e EUA financiavam grupo 1143"

- "Mortes e maus tratos. Nos centros de detenção do ICE, a mais polémica polícia americana"

- "Igreja atrasa pagamentos às vítimas de abuso sexual"

No Correio da Manhã:

- "Acionamento às 'pinguinhas'. Proteção civil ignora militares na tragédia"

- "Ex-autarca do Fundão vai liderar equipa de seis pessoas e com salário próximo do ordenado do primeiro-ministro"

- "Segurança Social. Reformas com alívio no IRS pagas sexta-feira"

- "Queluz. Condutor de Porsche abatido com tiros de pistola-metralhadora"

- "Crime passional. Homicida em fuga preso a caminho do Algarve"

- "Suspeitas de burla. Angola quer cunhado de Leitão Amaro arguido"

- "FC Porto. Opções de Farioli geram criticas nos portistas"

- "Futebol. Derrota no dragão relança campeonato"

- "Sporting. Leão poupa na Taça para atacar clássico"

- "Benfica. Mourinho abdica de reforço e aposta em Anísio"

No Público:

- "Custo dos medicamentos para cancro nos hospitais subiu 74% em cinco anos"

- "Sondagem. Seguro perde embalo mas segue muito à frente de Ventura"

- "Depressão Kristin. Ao fim de uma semana, o músculo industrial de Leiria recomeça a mexer-se"

- "OE2025. Receitas fiscais cresceram mais do que a economia"

- "EUA. Trump quer 'nacionalizar' processo eleitoral"

- "Protocolo. 250 obras da coleção Ellipse cedidas ao MAC/CCB"

No Jornal de Notícias:

- "Ministério Público sem condições para controlar casos de corrupção no PRR"

- "Uma semana sem casa, sem água e sem luz"

- "Violência. Disparam denúncias de extorsão sexual sobre homens"

- "Sentença. Lidl terá de indemnizar funcionário despedido por uso de droga"

- "Matosinhos. Lar para deficientes tem 430 pessoas em espera"

- "Linha do Douro. Passe mais caro para comboios urbanos"

- "Porto. Coliseu traz a agenda mais densa de sempre"

- "Grammys. Ousadia de Chapelle Roan com toque português"

- "Liga. Primeira derrota dos dragões aquece luta pelo título"

No Diário de Notícias:

- "Portugal reduz taxa de mortalidade no cancro"

- "Mau tempo. Tormenta pode cortar crescimento da economia para metade já em 2026. Tempestade impede descargas de navios e coloca pressão no sistema nacional de gás"

- "'Falar em recuperação de solos é falar de um horizonte de séculos', diz especialista João Joanaz de Melo"

- "Reportagem em Alcácer do Sal. 'Nós temos cheias, mas aqueles desgraçados de Leiria nem telhado têm para dormir'"

- "Alfredo Barroso e José Ribeiro e Castro. Estiveram em lados opostos nas presidenciais de 1986 e sublinham diferenças para 2026"

- "Ucrânia. Trabalhos dos negociadores de Kiev será 'ajustado' após ataque russo"

- "Médio Oriente. Tensão entre EUA e Irão sobe com abate de 'drone' antes de reunião entre os dois países"

- "Pedro Caldeira Cabral. 'A música não tem fronteiras. Recebemos influências de vários países'"

- "Susan Sontag. Elogio do silêncio e dos livros"

- "Filipe Çelikkaya. 'A Liga dos EUA está num nível fantástico de competição e qualidade'"

No Negócios:

- "Dividendos da Galp são dos mais protegidos da queda do petróleo"

- "Como os EUA fizeram a Europa acelerar acordos adormecidos"

- "Depressão Kristin. Dinheiro chega às empresas dia 9"

- "Segurança Social. Relatório sobre pensões antecipadas por divulgar"

- "Turismo. Vila Galé tem seis hotéis para abrir no Brasil até 2028"

- "Sustentabilidade 2030. Nuno Comando. Diretor da Casa do Impacto. 'Temos muitos empreendedores estrangeiros'"

No O Jornal Económico:

- "Há 'balão de oxigénio' no PPR para a tempestade"

- "Baixa de tarifas dos EUA à Índia tira pressão ao têxtil europeu"

- "Indústria automóvel tenta salvar equipamentos"

- "Banco de Fomento lança duas linhas de apoio às empresas"

- "Brasil impulsiona Vila Galé. Receitas subiram 15% para 321 milhões"

- "Bancos reduzem juros no crédito a empresas e antecipam maior procura em 2026"

- "Rendas das casas descem 1,9% no último ano. Estão em queda há quase três meses"

- "Da Louis Vuitton à Dior. Marcas de luxo rendem-se ao futebol"

No Record:

- "Sporting. Confidencial. Sporting aceitou negociar Hjulmand por 40 MEuro mais bónus no verão"

- "Como Marikanis bloqueou André Luiz no Benfica"

- "Sporting. Bragança espreita o onze"

- "Benfica. Aursnes volta à seleção. 'Um Mundial é grandioso'"

- "FC Porto. Farioli questionado. Após primeira derrota na Liga"

- "Futsal. França-Portugal. Final do Europeu na mira"

No O Jogo:

- "FC Porto. Sem dramas. Farioli falou aos jogadores no balneário e quer toda a energia canalizada para o clássico de segunda-feira"

- "25 milhões. Kiwior e Moffi podem ser um grande investimento no verão"

- "Martim Fernandes agrava lesão e está em dúvida"

- "Sporting. O fim anunciado da dupla do miolo. Hjulmand é muito pretendido e Morita termina contrato"

- "Taça: João Virgínia titular frente ao Aves SAD"

- "Benfica. Resink é alvo para 2026/27"

- "Mourinho bloqueou saída de Schjelderup para o Maiorca"

- "Aursnes decide regressar à seleção da Noruega"

- "Braga. Zalazar, Horta e Pau Victor embalam equipa. Trio maravilha arrasa defesas"

- "I Liga. Santa Clara: Petit apresentado. V. Guimarães: Camara recusou Al Ittihad. Casa Pia: Galatasaray desviou Renato Nhaga"

- "Taça de Portugal. Fafe-Torreense. Primeiro duelo no Jamor"

- "Andebol. Entrevista. Miguel Neves brilhou no Euro. 'Noruega foi um trampolim'"

- "Futsal. Seleção ao ataque das meias-finais"

E no A Bola:

- "Fartura de talento. Concorrência ao rubro para o onze do Benfica"

- "Contratações de inverno cirúrgicas, recuperação de lesões e afirmação de alguns jogadores dão boas dores de cabeça a Mourinho para o resto da época"

- "Sporting. O futuro sem Hjulmand"

- "Bruno Sá vai ser candidato à presidência"

- "FC Porto. Adeptos ajudam a motivar o grupo após derrota"

- "Europeu de futsal. França-Portugal. 19h30. Seleção com olhos na final"