Cerca de 1.500 ocorrências registadas até às 08h00 e número deve subir

Cerca de 1.500 ocorrências foram registadas pela proteção civil entre as 00:00 e as 08:00 de hoje por causa do mau tempo, um número que deverá subir devido às muitas situações ainda não contabilizadas.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a passagem da depressão Kristin por Portugal continental teve um "grande impacto" sobretudo na zona Oeste e nos distritos de Leiria e Coimbra, com cortes de energia e de comunicações telefónicas e muitas estradas cortadas por quedas de árvores e estruturas.

Alguns corpos de bombeiros viram também os seus quartéis afetados, como foi o caso das corporações de Pombal, Pedrógão, Leiria e Penela (Coimbra).

A mesma fonte disse que, apesar de em termos meteorológicos o pior já ter passado, "vai demorar muitas horas até que se consiga repor a normalidade".

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por causa do mau tempo, uma pessoa morreu em Vila Franca de Xira, após a queda de uma árvore em cima do automóvel em que seguia.

Na Figueira da Foz, a roda gigante, um divertimento na marginal, caiu durante a madrugada de hoje e, à passagem da depressão Kristin, também parte do telhado da antiga Universidade Internacional caiu e atingiu, pelo menos, sete carros.

O mau tempo prejudicou igualmente o fornecimento de energia e, pelas 07:00, mais de 850 mil clientes da E-Redes estavam sem energia elétrica, sendo Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados, segundo fonte da empresa.

A ligação fluvial entre Cacilhas (Almada) e o Cais do Sodré (Lisboa) também esteve interrompida por causa das condições atmosféricas e de mar "muito adversas", mas foi retomada pelas 07:55.

Também a circulação ferroviária foi afetada, com a suspensão da circulação na Linha do Norte, entre o Porto e Lisboa, para comboios de longo curso, assim como nas Linhas do Sul, do Oeste e Sado. O mau tempo condicionou também a ligação da Fertagus entre Lisboa e Setúbal pela ponte 25 de Abril.

O mau tempo impediu a abertura de escolas em diversos municípios, como Pombal (Leiria), Coimbra, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital e Miranda do Corvo (distrito de Coimbra) e em Torres Vedras (Lisboa).

A queda de neve também já tinha obrigado a encerrar escolas em Izeda (Bragança), Alijó e Vila Pouca de Aguiar (Vila Real).

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os efeitos da depressão Kristin ainda se fazem sentir nos distritos de Castelo Branco e Guarda, mas a situação tem tendência a melhorar dado que a tempestade já está a chegar a Espanha.

De acordo com o IPMA, a zona centro foi a mais afetada pelos efeitos de uma depressão que entrou no país na zona de Leiria e daí progrediu para o interior do país.