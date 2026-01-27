Libertação de luso-venezuelana em foco na imprensa nacional

Público:

- "Quase 3300 pessoas mudaram de género e de nome no Registo Civil"

- "Luso-venezuelana libertada. 'A minha filha foi refém do Governo' de Maduro"

- "EUA. Donald Trump ensaia recuo no Minnesota após falar com o governador"

- "Denúncia de assédio. Ministério Público arquiva queixa de Boaventura de Sousa Santos contra denunciantes"

- "Metabolismo. Cientista cria laboratório em Coimbra para estudar a 'electricidade' do pâncreas"

- "Opinião. 'Os neonazis também são portugueses de bem?' Amílcar Correia escreve sobre o grupo 1143 e o Chega"

- "Programa 1.º Direito. Arquitectos questionam qualidade e custo das casas"

- "Escolas. Concurso abre a porta à entrada de 1639 docentes nos quadros"

- "Preços. Electricidade na tarifa bi-horária fica mais cara à hora do jantar"

Correio da Manhã:

- "Filha de atriz namorava cadastrado. Polícia Judiciária procura Maria Amaral"

- "Benfica. Real Madrid testa Mourinho"

- "Renovação prioritária para Neto, Banjaqui e Anísio"

- "Sporting. Trincão gerido com pinças"

- "FC Porto 3 Gil Vicente 0. Dragão firme na liderança"

- "Presidenciais. Portas junta-se a Seguro confirma apoio"

- "Ex-dirigente do Chega julgado por sexo com menor"

- "Saúde. Hospital Central do Algarve vai custar 426 milhões"

- "Porto. Ex-bancário rapta filha e esconde-se na montanha"

- "Susto no mar. Navio à deriva rebocado para Lisboa ou Setúbal"

Jornal de Notícias:

- "Portugal lucra 40 milhões com vacinas pagas por Bruxelas"

- "FC Porto 3-0 Gil Vicente. Tempestade de fogo"

- "Benfica. SAD quer subir cláusulas para segurar novas pérolas do Seixal. Tubarões europeus cercam Daniel Banjaqui e Anísio Cabral"

- "Mau tempo fecha estradas no norte e centro do país"

- "Rapta filha de três anos para a salvar do apocalipse"

- "Pessoas. Georgina Rodríguez nos EUA ao lado de Melania Trump"

- "Jovens que não trabalham nem estudam atingem número mínimo devido a baixos salários"

- "Casa do Douro. Diretores obrigados a suportar água e luz do próprio bolso"

- "Matosinhos. Câmara chumba alargamento do Porto de Leixões"

- "Estados Unidos. Trump envia czar das fronteiras para conter danos do ICE"

Diário de Notícias:

- "Constitucional contraria Câmara de Lisboa e mantém condenação. 'Russiagate'"

- "Defesa. Uma moeda de Camões, novos navios e o KC-390: a viagem estratégica de Nuno Melo"

- "Seguro e Ventura. Perfil presidencial e temas que falem para muitas pessoas num debate único"

- "Estados Unidos. Trump envia 'czar' das fronteiras para o Minnesota e repensa estratégia num ano de intercalares"

- "China. Purga de Xi não poupa aliado e decapita órgão superior militar"

- "Modernização. Portugal vai ser o primeiro país europeu a ter a Carteira Digital da Empresa"

- "Olímpicos de Inverno. Pedro Flávio: 'Em 2030 vão qualificar-se mais atletas'"

- "Aniversário. Mozart e 270 anos de lendas do prodígio austríaco entre a tragédia e a comédia"

Negócios:

- "Custos de contexto das empresas batem máximo de 10 anos"

- "UE e Índia chegam a acordo histórico"

- "Nova carteira digital registou 1.100 adesões no primeiro dia"

- "5.000 dólares. Recordes do ouro sucedem-se e parecem não ter fim à vista"

- "Belgas ficam com 10% da dona das massas Nacional"

- "Fórum Mundial. Davos já não é o que era. Mostra um mundo em convulsão"

- "Construção. Contabilistas dizem que IVA a 6% arrisca ser 'impraticável'"

- "Radar África. Os carros do grupo Opaia e o pragmatismo chinês"

O Jornal Económico:

- "Portugal negoceia com Luxemburgo eólicas no mar"

- "UE prepara aplicação provisória de acordo com o Mercosul"

- "Fundo Herdade da Comporta e alemães vendem ativos turísticos por 25 milhões"

- "Conferência JE. Choque na Habitação"

- "Efeito Trump. Preço do ouro supera os cinco mil dólares"

- "Angola: novas regras podem levar ao bloqueio de despesas"

- "Otimismo dos líderes europeus está a diminuir"

- "Carteira digital vai permitir criar empresas e aceder a fundos"

- "Economia portuguesa desacelerou no final de 2025"

O Jogo:

- "FC Porto 3-0 Gil Vicente. Dança com golos. Dragões passam por sustos e acabam a celebrar mais uma vitória sólida"

- "Francesco Farioli: 'Fiquei com pele de galinha com o discurso de Eustáquio, é uma referência e um exemplo'"

- "Thiago Silva: 'Disse ao Samu que precisamos muito dele'"

- "Benfica. Banjaqui e Anísio para segurar. Propostas até 2031 em cima da mesa"

- "Novo acordo com a NOS rende 114 MEuro"

- "Quatro árbitros que expulsaram Mourinho nomeados para o jogo frente ao Real Madrid"

- "Sporting. Quebrar enguiço espanhol. Derrotas nas cinco viagens ao país vizinho para a Champions"

- "Braga. Zalazar eleito jogador do ano. Gala Legião de Ouro distingue uruguaio"

- "Andebol. Europeu. Portugal 35-35 Noruega. Empate amargo. Quinto lugar ainda é possível"

A Bola:

- "Viagem ao berço de Anísio. Golo do jovem de 17 anos foi visto Europa fora"

- "Stevan Manuel, também campeão de sub-17 e sobrinho de Renato Sanches, fez todo o percurso com o ponta de lança entre o UD Alta de Lisboa e o Benfica"

- "Bairro e clube orgulhosos: 'Temos dois campeões do mundo'"

- "Acordo fechado com a NOS por Euro57,1 milhões/ano"

- "FC Porto 3-0 Gil Vicente. Paciência de líder. Dragão segue firme no primeiro lugar. Samu marcou penálti após dois falhanços e Martim Fernandes estreou-se nos golos com tiraço do meio da rua"

- "Sporting. Luís Guilherme moldado para ser figura. Extremo brasileiro dá maior verticalidade ao flanco esquerdo e permitirá gerir Pote e Trincão"

- "Nuno Santos volta hoje sem limitações"

- "A Bola ao Centro. Quique Flores: 'Gostaria de ter participado na transformação do Benfica'"

- "Europeu de andebol. Heróis do Mar ainda sonham com o 5.º lugar. Portugal 35-35 Noruega"

Record:

- "Sporting. Nuno volta a sorrir. Ala recuperado após grave lesão no joelho direito"

- "Benfica. Direitos de TV fechados por 104,6 MEuro, Acordo para duas épocas"

- "FC Porto 3-0 Gil Vicente. Líder soma segue"

- "Europeu andebol. Portugal 35 Noruega 35. Adeus 'meias' mas Mundial em aberto"

- "Europeu de Futsal. Hungria-Portugal. De olho em nova vitória"