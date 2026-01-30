Autarquia recoloca lancil deslocado na rotunda da Praça da Autonomia

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) já está a recolocar o lancil que estava deslocado na rotunda da Praça da Autonomia, no centro do Funchal, que gerou preocupação por parte de alguns condutores que circulavam naquela zona.

Na edição do DIÁRIO desta terça-feira foi dado conta que esta situação estava causar constrangimentos na circulação automóvel, existindo relatos de pneus furados naquele local.

Segundo a edilidade a situação ocorreu "bastante fora da faixa de rodagem", na sequência da montagem e desmontagem das iluminações do Natal.