IPMA volta a actualizar avisos meteorológicos para a Região Autónoma da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a actualizar os avisos meteorológicos para a Região Autónoma da Madeira, devido ao agravamento das condições do estado do tempo, com especial incidência na agitação marítima e no vento, entre os dias 3 e 5 de Fevereiro.

Na costa Norte da Madeira, neste dia 3 de Fevereiro, está em vigor um aviso laranja de agitação marítima, prevendo-se ondas de Noroeste com 5 a 6 metros, podendo a altura máxima atingir os 10 metros. Um novo aviso laranja está previsto para 5 de Fevereiro, entre as 15h00 e as 19h00, com ondas de Noroeste entre 5 e 7 metros de altura significativa e máximos que podem chegar aos 12 metros. Entre estes períodos, vigora aviso amarelo, com ondas de 4 a 5 metros.

Na costa sul da Madeira, o IPMA emitiu aviso amarelo de agitação marítima este dia 3 de Fevereiro, com ondas de Oeste entre 4 e 5 metros. Para o dia 5 de Fevereiro, além da agitação marítima na parte Oeste da costa Sul, com ondas da mesma ordem, está também previsto aviso amarelo de vento, com rajadas que podem atingir os 70 km/h entre a meia-noite e as 09h00.

No Porto Santo, a situação é semelhante à da costa Norte da Madeira, com avisos laranja de agitação marítima para este dia 3 de Fevereiro e na tarde de 5 de Fevereiro, prevendo-se ondas de Noroeste até 6 metros, podendo atingir 10 metros, e mais tarde ondas até 7 metros de altura significativa, com máximos de 12 metros. Estão igualmente em vigor avisos amarelos nos períodos intermédios, com ondas entre 4 e 5 metros.

Para as regiões montanhosas da Madeira, foi emitido aviso amarelo de vento entre a noite de 4 de Fevereiro e a manhã de 5 de Fevereiro, com rajadas que podem alcançar os 95 km/h.