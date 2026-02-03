Regime de mecenato do JPP prevê benefícios fiscais a apoios superiores a 25 mil euros

A discussão dos diplomas do PSD/CDS e do JPP estão em discussão, sobretudo das diferenças definidas para o acesso aos benefícios fiscais.

A proposta social-democrata prevê benefícios fiscais para todo o tipo de mecenato, sem limites de apoios - máximos ou mínimos - enquanto a do JPP define o regime de mecenato para apoios "acima dos 25 mil euros ao ano".

Os dois diplomas definem majorações nos montantes abrangidos.

A proposta do JPP é contestada pro alguns partidos por excluir apoios mais baixos, de pequenas e médias empresas e cidadãos a título individual.

A proposta PSD/CDS ao não colocar limites para a majoração, como referiu Gonçalo Maia Camelo, pode colocar dificuldades ao nível nacional.

Gonçalo Leite Velho, do PS, perguntou, várias vezes, qual o impacto orçamental da proposta social-democrata.

Todos os partidos concordam com a criação de um regime de mecenato regional, transparente e simples e com mais benefícios do que o nacional.