Ribeira Brava reserva 275 mil euros para as Juntas de Freguesia

A Câmara Municipal da Ribeira Brava reservou, este ano, 275 mil euros para as Juntas de Freguesia do concelho. Quase metade desta verba é para ser disponibilizada por via de acordos de execução de obras e investimentos.

A aprovação dos montantes a atribuir a cada Junta foi um dos temas em votação na reunião de vereação daquela autarquia, que decorreu na manhã desta quinta-feira.

Em nota remetida à comunicação social, a Câmara da Ribeira Brava faz saber que o apoio base às Juntas, no valor de 125 mil euros, "será distribuído de acordo com o Regulamento Municipal em vigor, para que possam fazer face às suas necessidades mais prementes nas suas localidades". A restante verba, na ordem dos 150 mil euros, será, como referido, para acordos para obras a realizar no decorrer deste ano.

Jorge Santos justifica o reforço de financiamento com a proximidade às populações que aquelas estruturas do poder local garantem. "É aqui que chegam os primeiros pedidos de ajuda em termos de acessibilidades, agricultura ou habitações, razão pela qual é necessário reforçar o seu financiamento que possibilite aos seus presidentes ajudar e apoiar”, refere o autarca.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava vê neste financiamento uma forma de "dar os meios necessários para que quem está no terreno possa agir com rapidez", nomeadamente na recuperação de veredas e caminhos, colocação de varandins entre outras necessidades mais prementes.

"Queremos que cada localidade sinta que o progresso do concelho não acontece apenas no centro, mas sim em cada recanto da nossa terra e ao investirmos nas Juntas estamos a investir directamente na qualidade de vida dos ribeira-bravenses, estamos a garantir que, independentemente de onde vivam, todos tenham acesso a uma resposta pública digna, rápida e humana", sustentou o edil.

Na reunião desta quinta-feira foram, ainda, aprovadas isenções de taxas para alguns munícipes, nomeadamente a isenção de Taxas Urbanísticas para a construção de uma habitação e a isenção do IMT para um casal jovem não abrangido pela legislação nacional. Estes são apenas alguns dos benefícios fiscais em vigor naquela localidade para incentivar a fixação de jovens na Ribeira Brava.