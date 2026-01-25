Programa de Criação de Empresas e Emprego com investimento público acumulado superior a 2,55 milhões de euros

A Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude vai formalizar esta segunda-feira, 26 de Janeiro, sete Contratos de Concessão de Incentivos, no âmbito dos programas de Criação do Próprio Emprego (CPE) e de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE) do Instituto de Emprego da Madeira (IEM, IP-RAM), correspondendo a um investimento público aprovado de 109.068 euros, a que se soma um investimento privado de 98.120,88 euros, perfazendo um investimento total de 207.188,88 euros.

A cerimónia de assinatura dos programas terá lugar pelas 12 horas no Auditório da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude e contará com a presença da tutelar da pasta, Paula Margarido, e do responsável pelo IEM, Pedro Gouveia.

Durante a sessão serão formalizados sete projetos no âmbito dos programas CRIEE e CPE, que visam a criação de nove postos de trabalho nos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Calheta. As iniciativas abrangem áreas como confecção e reparação de vestuário, manutenção física, animação turística, atividades fotográficas, cuidados de beleza e aluguer de bens recreativos e desportivos.

Depois de um ano de interregno, a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, através do Instituto de Emprego da Madeira, voltou a promover esta terça-feira, 2 de Dezembro, a Gala do Empreendedor, evento que vai na sua 5.ª edição.

Desde a criação do programa CRIEE, entre 2015 e 2025, o Governo Regional da Madeira apoiou 258 empreendedores, permitindo a criação de 414 postos de trabalho. No mesmo período, o investimento público acumulado ultrapassou os 2,55 milhões de euros.