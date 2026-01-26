Instituto de Emprego apoia sete projectos com 109 mil euros

O Instituto de Emprego da Madeira (IEM) formalizou, esta segunda-feira, apoio a sete projectos no âmbito dos programas 'Criação de Empresas e Emprego' (CRIEE) e 'Criação do Próprio Emprego' (CPE), no valor total de 109 mil euros. Os contratos de Concessão de Incentivos foram assinados esta manhã, numa cerimónia que teve lugar no auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRIJT).

Na ocasião, Paula Margarido destacou que este apoio "traduz aquilo que melhor caracteriza a Região: a iniciativa, a coragem de empreender e a capacidade de transformar ideias em projetos concretos de trabalho e de vida".

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude deu conta de que os sete projectos vão permitir a criação de nove novos postos de trabalho, em diferentes concelhos da Região e em diversas áreas de actividade, "reflectindo a diversidade e o dinamismo do tecido económico regional".

Na presença do presidente do conselho directivo do IEM, Pedro Gouveia, a governante vincou que "este é um investimento que se traduz directamente em oportunidades, em autonomia e em criação de valor para a nossa economia. Quando enquadramos esta assinatura no percurso que temos vindo a construir desde 2015, os números falam por si. Ao longo da última década, o CRIEE já apoiou 598 projectos, da iniciativa de 646 empreendedores, contribuiu para a criação de 997 postos de trabalho e mobilizou um investimento público acumulado superior a 10,8 milhões de euros", concluiu, enaltecendo o trabalho "excepcional" do IEM.