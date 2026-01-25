Apoios a 86 apicultores ao abrigo do PEPAC totalizam 116.400 euros

O Secretário Regional de Agricultura e Pescas avançou, ontem, que as cartas de aprovação dos apoios aos apicultores, no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, totalizando 116.400 euros, vão chegar a 86 apicultores, naqueles que foram os primeiros projetos de investimento aprovados pela PEPAC Madeira.

Nuno Maciel visitou a Mostra do Mel e da Poncha, que decorre na Serra de Água. O governante referiu que se trata de um apoio agroambiental à apicultura, por três anos, que tem como objetivo assegurar práticas profiláticas mais exigentes e com custo mais elevado do que as previstas na legislação específica, na perspectiva da melhoria sanitária das colmeias.

O apoio varia entre os 70 e os 1.200 euros/ano, de acordo com as colmeias declaradas e elegíveis. Nuno Maciel informou também que, em Agosto, inicia-se a entrega gratuita de medicamento veterinário a 358 apicultores, para efectuarem o controlo do ácaro “Varroa destructor”. Já o Governo Regional está a preparar um novo apoio à comercialização do mel, a ser implementado este ano.

O Secretário Regional de Agricultura e Pescas falou para as várias dezenas de apicultores ali presentes na Mostra do Mel e da Poncha, a quem reconhece um trabalho meritório numa actividade tão importante para o sector primário, “uma vez que, como se sabe, as abelhas desempenham um papel fundamental na polinização das plantas, garantindo a reprodução vegetal, a manutenção da biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas”.

Nuno Maciel aponta o caminho na qualidade, como característica diferenciadora e o nosso saber fazer, para garantir consumo, escoamento, e acrescentar escala e valor aos nossos produtos.

A Mostra do Mel e da Poncha, que decorre este fim de semana, volta a reunir várias centenas de entusiastas na freguesia da Serra de Água, numa iniciativa da Casa do Povo local, entidade que mereceu elogios do Secretário Regional de Agricultura e Pescas, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, e por ter conseguido reunir várias sinergias para realização do evento.