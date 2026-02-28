Presidente do Parlamento Europeu condena ataques iranianos

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, apelou hoje ao regime iraniano para evitar nova escalada militar no Médio Oriente, classificando como "indesculpáveis e injustificáveis" os ataques lançados contra países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Israel e Estados Unidos lançaram hoje um ataque contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e países vizinhos, como Arábia Saudita e Qatar.

Qatar condena ataque com mísseis iranianos e reserva direito de resposta O Qatar condenou hoje um ataque com mísseis iranianos contra o país, depois de várias explosões terem sido ouvidas em Doha.

Numa mensagem publicada na rede social X, Metsola afirmou que o Parlamento Europeu tem vindo há muito a defender que o regime iraniano desmantele os seus "instrumentos de opressão de Estado", cesse o apoio a grupos terroristas e abandone as suas ambições nucleares, permitindo ao povo iraniano "escolher livremente o seu próprio destino".

A responsável europeia avisou que os acontecimentos em curso no Irão não devem conduzir a "uma espiral de escalada" suscetível de ameaçar o Médio Oriente, a Europa e outras regiões.

"Os ataques do regime iraniano esta manhã contra os países do Conselho de Cooperação do Golfo são indesculpáveis e injustificáveis", disse Metsola, que instou ainda Teerão a abster-se de qualquer escalada adicional contra Estados do Golfo, Israel ou cidadãos europeus e norte-americanos.

A líder do Parlamento Europeu acrescentou que a instituição está em contacto próximo com parceiros na região, no sentido de encontrar soluções que protejam vidas inocentes, o direito internacional e a estabilidade regional.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que os Estados Unidos iniciaram "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou uma operação conjunta com o aliado norte-americano contra a "ameaça existencial que representa o regime terrorista no Irão".

Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.

Trump anuncia "grande operação de combate" no Irão O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e que o objetivo é "eliminar ameaças iminentes".