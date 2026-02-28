Líder supremo e Presidente foram alvos dos ataques

O guia supremo iraniano, 'ayatollah' Ali Khamenei, e o Presidente Masoud Pezeshkian, estarão entre os alvos da ofensiva que os Estados Unidos e Israel lançaram hoje contra o Irão, informou a radiotelevisão pública israelita KAN.

"Uma fonte israelita confirma: entre os alvos do ataque figuram o guia supremo iraniano Khamenei e o Presidente Pezeshkian", noticiou a KAN numa rede social, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Citando a mesma fonte, foi também mencionado o nome de Ali Shamkhani, conselheiro do guia supremo e antigo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, embora não se saiba se os objetivos foram atingidos.

"Na primeira vaga, visámos alvos de alto escalão, pessoas envolvidas nos planos que visam destruir Israel", afirmou uma fonte de segurança israelita num encontro com jornalistas, no qual a AFP esteve presente.

Questionado sobre se Ali Khamenei integrava essa lista, o responsável recusou confirmar nomes específicos.

De acordo com a mesma fonte, Israel terá decidido atacar o Irão devido ao desenvolvimento "cada vez mais rápido" da produção de mísseis balísticos em território iraniano.

"Eles desenvolvem dezenas de mísseis balísticos todos os meses e o ritmo de produção está a tornar-se cada vez mais rápido", declarou a fonte, sob a condição de não ser identificada.

Acrescentou que o regime de Teerão caminhava para a produção de "milhares de mísseis nos próximos anos", o que representava uma "expansão espetacular de um arsenal já perigoso".

Ao anunciar a operação, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que visava "eliminar ameaças iminentes" do Irão.

"A hora da vossa liberdade está ao alcance das mãos", disse Trump ao povo iraniano a partir da residência em Palm Beach, na Florida.

"Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, às forças armadas e a toda a polícia, digo hoje que devem depor as armas e ter imunidade total ou, caso contrário, enfrentar uma morte certa", acrescentou.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou uma operação conjunta com o aliado norte-americano contra a "ameaça existencial que representa o regime terrorista no Irão".