Arábia Saudita condena ataques iranianos a países vizinhos

A Arábia Saudita condenou hoje os ataques com mísseis lançados pelo Irão contra vários países do Médio Oriente, classificando-os como uma "brutal agressão" e uma "flagrante violação da soberania" de Estados vizinhos.

Num comunicado divulgado pela agência oficial saudita, as autoridades sauditas afirmaram que "condenam veementemente e denunciam nos termos mais fortes a brutal agressão do Irão e a flagrante violação da soberania dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait e Jordânia".

O Qatar condenou também uma "violação flagrante" na sequência do ataque iraniano contra o país, depois de várias explosões terem sido ouvidas em Doha, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Governo de Doha acrescentou "reservar-se o direito de resposta a este ataque".

Qatar condena ataque com mísseis iranianos e reserva direito de resposta O Qatar condenou hoje um ataque com mísseis iranianos contra o país, depois de várias explosões terem sido ouvidas em Doha.

Estas posições surgiram após uma série de ataques com mísseis atribuídos a Teerão, em resposta a ações militares de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão.

Ataques conjuntos com EUA visam dezenas de objectivos militares Os ataques contra o Irão realizados hoje por Israel em coordenação com os Estados Unidos foram planeados há meses e visaram "dezenas de objetivos militares", anunciou o exército israelita.

O comunicado saudita não fez qualquer referência a eventuais ataques contra a Arábia Saudita.

De acordo com jornalistas da agência de notícias France-Presse no local, várias explosões foram ouvidas esta madrugada (hora local) na capital saudita, Riade.

As autoridades sauditas não divulgaram, até ao momento, informações adicionais sobre a origem das explosões ou eventuais danos.