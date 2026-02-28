Ataques vão continuar durante o tempo necessário
Uma fonte de segurança israelita anunciou hoje que os ataques contra o Irão vão continuar "durante o tempo que for necessário", após o início de uma operação com os Estados Unidos contra alvos militares iranianos.
"Vamos agora prosseguir com as nossas operações, durante o tempo que for necessário", declarou a fonte israelita, que falou aos jornalistas sob a condição de não ser identificada, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
A mesma fonte acrescentou que a operação em curso visa "garantir que o regime iraniano não possa mais comprometer a estabilidade da região e a estabilidade internacional no sentido lato".
O exército israelita disse ter atacado "centenas de alvos militares iranianos, incluindo lançadores de mísseis" na região ocidental do Irão, após o início da operação conduzida em coordenação com os Estados Unidos contra a República Islâmica.
Ataques conjuntos com EUA visam dezenas de objectivos militares
Os ataques contra o Irão realizados hoje por Israel em coordenação com os Estados Unidos foram planeados há meses e visaram "dezenas de objetivos militares", anunciou o exército israelita.
"Paralelamente aos ataques aéreos no Irão, o sistema de defesa antiaérea identifica e interceta atualmente as ameaças lançadas a partir do Irão em direção ao Estado de Israel", acrescentou o exército, segundo a AFP.
Ao anunciar a operação, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que tinha como alvo a "ameaça existencial que representa o regime terrorista no Irão".
Ataque de Israel e EUA é operação contra "ameaça existencial"
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou hoje o ataque ao Irão como uma operação contra "a ameaça existencial" iraniana.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também disse que a operação visava "eliminar ameaças iminentes" do Irão e que a hora da liberdade estava ao alcance dos iranianos.
"Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, às forças armadas e a toda a polícia, digo hoje que devem depor as armas e ter imunidade total ou, caso contrário, enfrentar uma morte certa", acrescentou Trump, numa declaração partir da residência em Palm Beach, na Florida.
EUA designa ataques de "Operação Fúria Épica"
O Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América denominou os ataques contra o Irão, iniciados hoje, de "Operação Fúria Épica", segundo informou na sua conta oficial na rede social X.