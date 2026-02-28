Ataques conjuntos com EUA visam dezenas de objectivos militares

Os ataques contra o Irão realizados hoje por Israel em coordenação com os Estados Unidos foram planeados há meses e visaram "dezenas de objetivos militares", anunciou o exército israelita.

A operação, a que Israel chamou "Rugido de Leão", resultou de meses de planeamento conjunto entre os dois países aliados, referiu o exército num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Israel designa de "Operação Rugido de Leão" ataques contra regime iraniano O primeiro-ministro de Israel confirmou hoje o ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra o Irão, ao qual foi dado o nome "Operação Rugido do Leão", numa declaração em vídeo hoje divulgada.

"Visou dezenas de objetivos militares no âmbito de uma vasta operação conjunta (...) contra o regime" iraniano, declarou o exército.

Os militares israelitas disseram que durante os meses que precederam o ataque de hoje, "foi realizado um planeamento próximo e conjunto entre os exércitos israelita e norte-americano".

Isso permitiu "a implementação de um ataque de grande escala em plena sincronização e coordenação entre as duas forças", acrescentou o exército de Israel.

Desconhece-se ainda qualquer balanço dos ataques lançados hoje contra o Irão, que anunciou o lançamento de mísseis e drones contra Israel em retaliação.