Ataques conjuntos com EUA visam dezenas de objectivos militares
Os ataques contra o Irão realizados hoje por Israel em coordenação com os Estados Unidos foram planeados há meses e visaram "dezenas de objetivos militares", anunciou o exército israelita.
A operação, a que Israel chamou "Rugido de Leão", resultou de meses de planeamento conjunto entre os dois países aliados, referiu o exército num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
O primeiro-ministro de Israel confirmou hoje o ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra o Irão, ao qual foi dado o nome "Operação Rugido do Leão", numa declaração em vídeo hoje divulgada.
"Visou dezenas de objetivos militares no âmbito de uma vasta operação conjunta (...) contra o regime" iraniano, declarou o exército.
Os militares israelitas disseram que durante os meses que precederam o ataque de hoje, "foi realizado um planeamento próximo e conjunto entre os exércitos israelita e norte-americano".
Isso permitiu "a implementação de um ataque de grande escala em plena sincronização e coordenação entre as duas forças", acrescentou o exército de Israel.
Desconhece-se ainda qualquer balanço dos ataques lançados hoje contra o Irão, que anunciou o lançamento de mísseis e drones contra Israel em retaliação.
Teerão anuncia primeira vaga de mísseis e drones contra Israel
A Guarda Revolucionária iraniana anunciou hoje o início de uma primeira vaga de ataques com mísseis e drones contra Israel, em retaliação a operações aéreas das forças israelitas e norte-americanas contra o Irão.