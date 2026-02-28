EUA designa ataques de "Operação Fúria Épica"
O Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América denominou os ataques contra o Irão, iniciados hoje, de "Operação Fúria Épica", segundo informou na sua conta oficial na rede social X.
Estados Unidos da América (EUA) e Israel lançaram hoje de manhã (madrugada em Washington) novos ataques contra o Irão.
Numa mensagem em vídeo em que confirmou os ataques, o presidente dos EUA disse que o objetivo é acabar com o regime e "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano" contra os Estados Unidos e os seus aliados.
Na mensagem de oito minutos em vídeo na rede social Truth Social, em que aparecia com um boné com a inscrição EUA, Trump pediu ao povo iraniano que esteja pronto para assumir o Governo assim que a operação militar termine e sugeriu aos membros das forças de segurança iranianas que deponham as armas em troca de "imunidade total".
Trump reconheceu que os Estados Unidos poderão ter de aceitar vítimas nesta operação.
Trump anuncia "grande operação de combate" no Irão
