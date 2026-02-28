EUA designa ataques de "Operação Fúria Épica"

O Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América denominou os ataques contra o Irão, iniciados hoje, de "Operação Fúria Épica", segundo informou na sua conta oficial na rede social X.

Estados Unidos da América (EUA) e Israel lançaram hoje de manhã (madrugada em Washington) novos ataques contra o Irão.

Numa mensagem em vídeo em que confirmou os ataques, o presidente dos EUA disse que o objetivo é acabar com o regime e "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano" contra os Estados Unidos e os seus aliados.

Na mensagem de oito minutos em vídeo na rede social Truth Social, em que aparecia com um boné com a inscrição EUA, Trump pediu ao povo iraniano que esteja pronto para assumir o Governo assim que a operação militar termine e sugeriu aos membros das forças de segurança iranianas que deponham as armas em troca de "imunidade total".

Trump reconheceu que os Estados Unidos poderão ter de aceitar vítimas nesta operação.