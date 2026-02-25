Capitania do Funchal emite aviso de mau tempo

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, esta tarde, aviso de mau tempo, sinal 6, com base nas informações recebidas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na nota difundida, é evidenciado o vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção.

Perante este cenário, a Capitania recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.

Mantém-se em vigor, até às 3 horas da madrugada de amanhã, um aviso amarelo para agitação marítima forte na costa Norte da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo. São esperadas ondas de Noroeste com 4 a 5 metros.