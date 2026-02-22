No mesmo dia em que o presidente dos Estados Unido, Donald Trump, apelou a Cristiano Ronaldo para este mudar-se para os Estados Unidos no sentido de jogar na MLS – campeonato de futebol onde joga o Messi -, CR7, em declarações à emissora saudita Thmanyah após a goleada do Al Nassr diante do Al Hazem, 4-0, fez questão de esclarecer onde vai a jogar a curto/médio prazo.

“Estou muito feliz. Como digo tantas vezes, eu pertenço à Arábia Saudita.É um país que me acolheu muito bem, a mim, à minha família e aos meus amigos. Estou feliz aqui, quero continuar aqui. Estamos lá no topo. Fazemos o nosso trabalho, ganhamos, pressionamos os adversários e vamos ver no final da época. Estamos no bom caminho, estamos de volta à liderança. Sentimo-nos bem, estamos confiantes. Vamos jogo a jogo. Estamos em boa forma. Vamos ver o que acontece.”