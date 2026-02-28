Explosões ouvidas na capital da Arábia Saudita

Várias explosões foram ouvidas hoje em Riade, após bases norte-americanas no Bahrein e no Qatar terem sido visadas após ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão, noticiou a agência francesa AFP.

Dois jornalistas da agência de notícias francesa no local relataram ter ouvido um forte estrondo seguido de várias explosões na capital da Arábia Saudita.

A Guarda Revolucionária iraniana confirmou o lançamento de ataques contra bases norte-americanas situadas no Bahrein, no Qatar e nos Emirados Árabes Unidos, em retaliação pelos bombardeamentos contra o Irão, sem referir a Arábia Saudita.

Qatar intercepta ataque de resposta iraniana Os sistemas de defesa do Qatar interceptaram hoje um míssil iraniano, informou um responsável citado pela agência de notícias francesa AFP, enquanto sirenes de alerta aéreo soam por todo o emirado.