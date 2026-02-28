Lufthansa e Turkish Airlines suspendem voos para vários países do Médio Oriente
TAP não tem neste momento voos para Israel
O maior grupo de companhias aéreas da Europa, a Lufthansa, suspendeu hoje os voos de e para Telavive, Beirute, Amã, Erbil e Teerão até 07 de março, na sequência dos ataques dos EUA e Israel contra o Irão.
Além disso, as companhias aéreas do grupo vão também suspender os voos de e para o Dubai e Abu Dhabi até domingo, anunciou a Lufthansa em comunicado, justificando as medidas com "a situação atual no Médio Oriente".
Também a companhia aérea turca Turkish Airlines suspendeu hoje os voos para 10 países do Médio Oriente.
"Os voos para o Líbano, Síria, Iraque, Irão e Jordânia foram cancelados até 02 de março", escreveu um porta-voz da empresa nas redes sociais.
Os voos desta companhia aérea para o Qatar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Omã também foram suspensos, mas, por enquanto, só durante o dia de hoje.
Air France suspende voos para Telavive e Beirute
A companhia aérea Air France cancelou hoje os voos com destino a Telavive e a Beirute, na sequência do lançamento de ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, anunciou a empresa.
Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da TAP disse que, neste momento, não tem voos para Israel, tendo em Dezembro anunciado que previa retomar, no final de março, as ligações para Telavive, suspensas desde Outubro de 2023, aquando dos ataques do grupo islamita palestiniano Hamas que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza.
Os Estados Unidos e Israel iniciaram hoje de manhã um ataque conjunto ao Irão, que atingiu a capital, Teerão.
Trump anuncia "grande operação de combate" no Irão
O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e que o objetivo é "eliminar ameaças iminentes".
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos (EUA) iniciaram "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça existencial representada" pelo regime iraniano.
Ataque de Israel e EUA é operação contra "ameaça existencial"
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou hoje o ataque ao Irão como uma operação contra "a ameaça existencial" iraniana.
O Irão já respondeu, entretanto, lançando mísseis sobre a base militar norte-americana no Bahrein.
Teerão ataca base norte-americana no Bahrein
O Bahrein anunciou hoje que uma base norte-americana no país foi atingida num "ataque com mísseis", tendo-se também ouvido explosões na capital, na sequência dos ataques aéreos israelitas e dos EUA contra o Irão.
Teerão também tentou atacar o Qatar, que conseguiu intercetar os mísseis.
Qatar intercepta ataque de resposta iraniana
Os sistemas de defesa do Qatar interceptaram hoje um míssil iraniano, informou um responsável citado pela agência de notícias francesa AFP, enquanto sirenes de alerta aéreo soam por todo o emirado.
O ataque dos EUA e Israel acontece dois dias depois da última ronda de negociações com o Irão sobre o programa nuclear iraniano, sendo que estavam marcadas novas conversações para a próxima semana.
Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.