Coreia do Norte revela um lançador de mísseis capaz de disparar ogivas nucleares

O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou a apresentação oficial de um lançador múltiplo de mísseis capaz de disparar ogivas nucleares, anunciaram hoje os meios de comunicação estatais.

Numa cerimónia hoje, Kim proferiu um discurso elogiando este novo sistema de lançamento múltiplo de mísseis de 600 mm como único no mundo.

Este equipamento militar é "apropriado para um ataque especial, ou seja, para cumprir uma missão estratégica", relatou a agência de notícias estatal KCNA, usando um eufemismo comum para designar a utilização nuclear.

O líder da Coreia do Norte sublinhou que esta nova arma se destinava a um uso "dissuasivo", afirmando que era invencível.

"Se esta arma for utilizada, ninguém pode esperar ter a proteção de Deus", afirmou, segundo a KCNA.

Responsáveis e peritos previram, quando Kim visitou, no mês passado, a fábrica que produz estes lançadores múltiplos de mísseis, que estes equipamentos podiam ser usados contra a Coreia do Sul, incluindo a sua capital, Seul, situada a menos de 50 quilómetros da linha de separação entre as duas coreias.

Os analistas consideram que esta inovação destina-se a aumentar as capacidades de ataques de precisão da Coreia do Norte, para desafiar tanto a Coreia do Sul como os Estados Unidos, e que a sua apresentação pode preceder testes antes de uma eventual exportação para a Rússia, com a qual a parceria se fortaleceu devido à guerra de Moscovo contra a Ucrânia.