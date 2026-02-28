Air France suspende voos para Telavive e Beirute

A companhia aérea Air France cancelou hoje os voos com destino a Telavive e a Beirute, na sequência do lançamento de ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, anunciou a empresa.

"Devido à situação de segurança no destino, a companhia decidiu cancelar os voos previstos para 28 de fevereiro de/para Telavive e de/para Beirute", declarou a Air France à agência francesa AFP.

A transportadora acrescentou que "comunicará posteriormente" sobre o programa de voos para os próximos dias.

Os Estados Unidos e Israel lançaram hoje um ataque conjunto contra o Irão, que atingiu a capital, Teerão, onde são visíveis grandes colunas de fumo.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça existencial representada" pelo regime iraniano.

Este ataque acontece dois dias depois da última ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano. Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.