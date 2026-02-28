Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, na manhã deste sábado, à Travessa Costa Dias, no Imaculado Coração de Maria, após uma mulher com cerca de 80 anos ter sofrido uma queda dentro da sua habitação.

O alerta foi registado pelas 8h45, depois de a própria vítima ter conseguido pedir socorro. À chegada ao local, os operacionais prestaram assistência à idosa, que apresentava uma lesão num dos braços provocada pela queda.

Depois de estabilizada, a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou entregue aos cuidados da equipa médica para avaliação clínica.