Homem de 60 anos morre após queda no sítio de João Ferino
Um homem de 60 anos morreu esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, na sequência de uma queda no sítio de João Ferino, no concelho de Santa Cruz.
O alerta foi dado durante a tarde, tendo sido mobilizados para o local elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com operacionais, apoiados por uma ambulância de socorro.
À chegada ao local, os meios de emergência constataram que a vítima já se encontrava sem sinais vitais, tendo o óbito sido declarado no local.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
Mais Casos
