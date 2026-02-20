Homem socorrido após alegada agressão com arma branca
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Polícia de Segurança Pública (PSP) foram mobilizados esta manhã, às 10h30, para prestar assistência médica a um homem, vítima de uma alegada agressão com arma branca, em São Roque.
Para já, não são conhecidos os contornos da ocorrência, contudo a vítima, de 67 anos, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça por apresentar ferimentos.
A PSP está agora a investigar a situação.
