Homem socorrido após alegada agressão com arma branca

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Polícia de Segurança Pública (PSP) foram mobilizados esta manhã, às 10h30, para prestar assistência médica a um homem, vítima de uma alegada agressão com arma branca, em São Roque.

Para já, não são conhecidos os contornos da ocorrência, contudo a vítima, de 67 anos, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça por apresentar ferimentos.

A PSP está agora a investigar a situação.