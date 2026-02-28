Capitania do Porto do Funchal cancela avisos de mau tempo e vento forte

A Capitania do Porto do Funchal anunciou, hoje, o cancelamento dos avisos de mau tempo (Sinal 6) e de vento forte que estavam em vigor para a área marítima da Madeira.

Segundo os comunicados emitidos pela autoridade marítima, o levantamento dos avisos surge após informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que indica a melhoria das condições meteorológicas e do estado do mar.

Apesar do cancelamento, a Capitania recomenda aos proprietários e armadores que mantenham as devidas precauções, assegurando que as embarcações reúnem condições adequadas de segurança e navegabilidade antes de operar no mar.

A autoridade marítima alerta igualmente para a necessidade de garantir condições de segurança na circulação em molhes de proteção dos portos, zonas de arribas, praias e piscinas naturais. É ainda aconselhada especial prudência na prática da pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas rochosas, onde poderão persistir efeitos da recente instabilidade marítima.

As autoridades reforçam que, mesmo com o cancelamento dos avisos, deverão continuar a ser adotados comportamentos preventivos junto ao litoral.