Capitania actualiza aviso para agitação marítima forte na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago, na sequência da informação meteorológica transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O alerta mantém-se assim até às 18h00 amanhã, abrangendo toda a orla marítima da Região.

De acordo com o aviso, o vento será de "quadrante oeste/noroeste moderado (20–30 km/h) a fresco (31–39 km/h), por vezes muito fresco (40–50 km/h) no início, tornando-se norte/noroeste fresco a muito fresco a partir do meio da manhã".

Por sua vez, a visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca no início.

E quanto à ondulação são esperadas ondas de "noroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul as ondas devem ser de sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3,5 metros na parte oeste.

A Capitania do Funchal recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.