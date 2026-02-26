Aviso de agitação marítima forte cancelado

A Capitania do Porto do Funchal emitiu na última hora uma actualização do aviso de vento forte e cancelamento do aviso de agitação marítima forte para a orla marítima do Arquipélago da Madeira, válido até às 18h00 de amanhã, sexta-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento soprará de Norte/Nordeste fresco a muito fresco, com rajadas entre 31 e 50 km/h, podendo atingir pontualmente 61 km/h, e a visibilidade será boa a moderada. Quanto à ondulação, na costa Norte são esperadas ondas de N/NW entre 3 e 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros, enquanto na costa Sul a ondulação deverá variar entre 1 e 1,5 metros, em SW.