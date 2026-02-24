Capitania emite aviso de agitação marítima forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal informa que, até às 6 horas de amanhã, 25 de Março, estão previstas alterações nas condições do estado do tempo para a orla marítima do arquipélago da Madeira, com agravamento do vento e da agitação marítima.

O vento soprará inicialmente de Oeste, fraco a moderado, entre 12 e 29 km/h, aumentando a partir do início da tarde para moderado a fresco, entre 20 e 39 km/h, podendo atingir pontualmente valores muito frescos, entre 40 e 50 km/h, no final da tarde. No final do período, deverá rodar para Noroeste, mantendo intensidade moderada a fresca.

A visibilidade será, em geral, boa a moderada, tornando-se por vezes fraca a partir do final da tarde.

Quanto à ondulação, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste entre 1 e 2 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros a partir do final da tarde. Já na costa Sul, a ondulação de Sudoeste será inferior a 1 metro, subindo para 1 a 2 metros no final do dia.

Face a estas previsões, recomenda à comunidade marítima e à população em geral que reforcem a amarração e mantenham vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitem passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias, e não pratiquem pesca lúdica, especialmente junto a falésias e áreas frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo presente que, nestas condições, o mar pode alcançar zonas aparentemente seguras.