Sábado com algumas nuvens na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado a partir do meio da manhã.

O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de leste/nordeste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 14ºC de mínima e os 21.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 13.ºC de mínima e os 18.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto céu em geral pouco nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de norte/noroeste com 2 a 3 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de quadrante sul com 1 a 2 metros.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 18 e 19.ºC