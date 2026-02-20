Cuidadora suspeita de desviar cerca de 9 mil euros a idosa no Porto Santo

A PSP da Madeira apreendeu 2.040 euros no âmbito de uma investigação por levantamentos abusivos com cartão bancário de uma idosa, na ilha do Porto Santo.

Segundo o comunicado remetido, a Brigada de Investigação Criminal da Esquadra local realizou uma busca domiciliária, durante a qual foram recuperados 1.640 euros e diversa documentação relevante para o processo. Posteriormente, já depois de ter abandonado as instalações policiais, a suspeita regressou voluntariamente à esquadra para entregar mais 400 euros, alegando arrependimento.

A arguida, uma mulher de 45 anos, estava contratada para prestar cuidados à vítima, uma senhora de 80 anos, com quem residia.

De acordo com a PSP, terá aproveitado a relação de confiança e a vulnerabilidade da idosa para, ao longo dos últimos meses, efectuar vários levantamentos indevidos, estimando-se que o valor total desviado ronde os 9.000 euros. Os movimentos suspeitos foram detectados por familiares da vítima, que denunciaram a situação às autoridades.

A suspeita foi constituída arguida e ficou sujeita à medida de coacção de termo de identidade e residência. O inquérito prossegue sob direcção do Ministério Público.