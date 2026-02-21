Festival de Sopas do Porto Santo encerra hoje com sucesso

O terceiro Festival de Sopas do Porto Santo, numa organização do Grupo Folclórico do Porto Santo, encerra hoje com sucesso.

Neste segundo dia, a tenda montada a lado da igreja do Espírito Santo encheu-se com muitas pessoas, na procura de saborear as deliciosas sopas.

Sendo este um evento cultural, insere-se, naturalmente, nos costumes do povo porto-santense e, como tal, integra-se no campo de ação da Reserva da Biosfera do Porto Santo.

Licínia Soares, responsável pela Reserva da Biosfera, considera este tipo de eventos fulcrais para a ilha: “é com enorme orgulho e satisfação que vejo este terceiro festival de sopas”.

“Temos tido um grande trabalho e muitas vezes as pessoas pensam que a Reserva da Biosfera é só a conservação da natureza, mas não é bem assim, tem mais vertentes e uma delas é a cultura e tradições”, disse aquela responsável ao DIÁRIO.

Licínia Soares referiu ainda que “nestes dois dias, esteve uma moldura humana muito grande, logo estou extremamente satisfeita com a iniciativa”.

Para este segundo dia também está programada muita animação musical e, ainda, outros atrativos.