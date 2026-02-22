Descarga atmosférica atinge 13 pessoas em Moçambique e mata mãe e quatro filhos

Uma descarga atmosfércia atingiu no sábado 13 pessoas no posto administrativo de Chimbunila, província moçambicana do Niassa, norte do país, com pelo menos cinco mortos no local, mãe e filhos, foi hoje anunciado.

De acordo com fonte do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) na província do Niassa, citada hoje pela comunicação social local, há registo ainda de dois feridos com gravidade, transportados para o hospital em Lichinga, além de seis feridos ligeiros, todos provocados pela descarga atmosférica.

O evento atmosférico surpreendeu a população local e, acompanhado de fortes chuvas, provocou a queda de árvores e destruição naquele posto administrativo.

Moçambique está em plena época das chuvas, uma das mais graves em vários anos.

Antes deste incidente, o número total de mortos na atual época das chuvas em Moçambique tinha subido para 230, com registo de quase de 863,5 mil pessoas afetadas desde outubro, indicou o INGD.

De acordo com informação da base de dados do INGD, até ao início da tarde de sábado foram afetadas 863.433 pessoas na presente época das chuvas, correspondente a 200.702 famílias, havendo também 12 desaparecidos e 321 feridos.

Este balanço contabiliza mais dois mortos face à atualização de quinta-feira.

Só as cheias de janeiro provocaram, pelo menos, 27 mortos - afetando 724.131 pessoas - e a passagem do ciclone Gezani em Inhambane, em 13 e 14 de fevereiro, causou mais quatro mortos, segundo os dados atualizados do INGD sobre a época das chuvas.

Acrescenta-se que um total de 15.254 casas ficaram parcialmente destruídas, 6.121 totalmente destruídas e 183.824 inundadas, na presente época chuvosa. Um total de 272 unidades de saúde, 82 locais de culto e 679 escolas foram afetadas em pouco mais de quatro meses e meio.

Os dados do INGD indicam ainda que 555.040 hectares de áreas agrícolas foram afetados neste período, 288.016 hectares dos quais dados como perdidos, atingindo 365.784 agricultores. Também 530.998 animais morreram, entre bovinos, caprinos e aves, e foram afetados 7.845 quilómetros de estrada, 36 pontes e 123 aquedutos.

Desde outubro, o instituto de gestão de desastres moçambicano ativou 149 centros de acomodação, que albergaram 113.478 pessoas, dos quais 41 ainda estão ativos, com pelo menos 33.905 pessoas.