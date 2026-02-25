O Papa Leão XIV visita Angola entre 18 e 21 de abril, anunciou hoje o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), José Manuel Imbamba, manifestando alegria pela vinda do líder da Igreja Católica a Angola.

A informação foi avançada em conferência de imprensa em Luanda pelo arcebispo católico angolano, que convidou os fiéis a participaram ativamente na receção e nas atividades que serão desenvolvidas no país lusófono africano.

Segundo a Igreja Católica angolana, Leão XIV vai ter encontros com o Presidente angolano, João Lourenço, com a comunidade religiosa, sociedade civil e vai igualmente visitar o Santuário da Muxima e a província angolana da Lunda Sul.

Leão XIV será o terceiro Papa a visitar Angola, depois de João Paulo II em 1992 e Bento XVI em 2009.